محاولات أخيرة فى الأهلى لحل أزمة رحيل أجايى

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يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جلسة مع جونيور أجاي خلال الساعات المقبلة وبحضور وكيله لمناقشتة فى موضوع الرحيل بعد الخلاف الأخير مع اللاعب بشأن تحديد باقى مستحقاتة المالية حيث طلب اللاعب الحصول على 900 الف دولار قيمة مستحقاتة لدى النادى بعد إستبعادة من القيد فى القائمة الجديدة التى أرسلها النادى الى اتحاد الكرة، بينما عرض الأهلى دفع 450 الف دولار فقط.

من ناحية أخرى، قال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الفريق يستكملان في الوقت الحالي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أبوعبلة إن الثنائي قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة مؤكدًا أن الثنائي يقترب من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية بداية الأحد القادم.

ويعاني الشحات من الإصابة بإجهاد العضلة الضامة في حين يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.