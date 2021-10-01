المثلوثي والجزيري وبن شرقي يغادرون إلى تونس والمغرب اليوم

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يغادر القاهرة اليوم الجمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن متجهين إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وظهر المثلوثي والجزيري بمستوى متميز مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية مما دفع الجهاز الفني للمنتخب التونسي لضمهما لصفوف نسور قرطاج.

وفي نفس الوقت يغادر المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق القاهرة غداً للانتظام في معسكر منتخب أسود الأطلس، لخوض مباراتي غينيا بيساو وغينيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.