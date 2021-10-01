تخطيط الأهلى تحسم ملف المدرب العام خلال أيام

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قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التى يترأسها محسن صالح، عقدجلسة خاصة مع موسيمانى بعد إنتهاء الأجازة التى حصل عليها المدرب، للانتهاء من ملف المدرب العام الذى شهد إختلاف بين النادى والمدرب الجنوب إفريقي بسبب تمسك المسؤولين بالأهلى بتعيين مدرب محلى وتم ترشيح رضا شحاتة الذى بات الأقرب لتولى المنصب وكذلك علاء ميهوب، بينما حاول موسيمانى إقناع المسؤولين بالاستعانة بمدرب من جنوب إفريقيا لمساعدتة فى تدريب الفريق، وينتظر أن تشهد الجلسة حسم الموضوع قبل بداية المشوار الإفريقي للفريق.

كان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام علي أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي مباراة ودية مؤخرا على ملعب التتش بالجزيرة امام فريق الغابة وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.