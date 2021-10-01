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أكد رضا عبد العال ، نجم الأهلي والزمالك الأسبق ، أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المنتظر في ودية ليبيريا التي فاز بها الفراعنة بنتيجة 2-0 مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال عبد العال إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ظل طوال ودية ليبيريا واقفاً على الخط رغم أنه لا يعلم قدرات اللاعبين وبالتالي كان يحتاج للجلوس على مقاعد البدلاء من أجل تقييم مستوى اللاعبين.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل تأجيل ودية ليبيريا إلى يوم الأحد المقبل من أجل إتاحة الفرصة لضم بعض اللاعبين المحترفين ومشاهدتهم مؤكداً أن مشاركة الحارس محمد الشناوي لأكثر من 60 دقيقة بشكل أساسي ظلم باقي الحراس لعدم متابعتهم وتقييمهم بالشكل الكافي.

وأضاف:" الشناوي سيلعب أساسياً في مواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم وبالتالي كان الأفضل أن يشاهد باقي الحراس".