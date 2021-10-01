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طلب النادى الأهلى من إتحاد الكرة، تحديد مصير مسابقة كأس مصر، بعد قرار تأجيل مباريات دور الثمانية بسبب معسكر المنتخب الوطنى إستعدادا لمواجهتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر الجارى فى تصفيات المونديال.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى، فان الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيمانى يرغب فى معرفة مصير الكاس حتى يتسنى التحضير بشكل جيد للمباريات المقبلة ولتجنب تحديد مواعيد مفاجئة قد تضر بعملية تجهيز اللاعبين، وينتظر الأهلى رد من الجبلاية خلال الأيام المقبلة لوضع النقاط فوق الحروف بشأن الكأس.

كان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباريات ربع نهائي ونصف نهائي كأس مصر 2021 لإقامة معسكر المنتخب لخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 مبكرًا، المقرر لها في التوقف الدولي في أكتوبر.