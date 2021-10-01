بالأسماء..إصابة 4 طلاب وسائق في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد بالمنيا

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أصيب اليوم، 4 طلاب، وسائق في حادث انقلاب سيارة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز أبوقرقاص بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 963 ل ى وملاكي، بطريق الوصلة المؤدية لطريق الجيش، أمام بني حسن الشروق / مركز أبوقرقاص، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص بينهم 4 طلاب وسائق، وهم حسين مصطفي محمد، 20 سنه، طالب، وعبدالرحمن اشرف عبدالمنعم، 17 سنه، طالب، مقيمان بالقاهرة، وطه حمادة خلف، 12 سنه، طالب، وشقيقة فارس، 18 سنة، مقيمون جميعا بمركز ملوي، ومحمد ناجي محمد، 34 سنه، سائق، مقيم بمركز ملوي .

تم نقل المصابين إلى، مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة .