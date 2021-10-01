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«ميندول».. إعصار قوي في اليابان يوقف رحلات الطيران الداخلية والقطارات

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«ميندول».. إعصار قوي في اليابان يوقف رحلات الطيران الداخلية والقطارات «ميندول».. إعصار قوي في اليابان يوقف رحلات الطيران الداخلية والقطارات

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ضرب إعصار قوي اليابان وبعض جزرها الشرقية اليوم الجمعة، مع هبوب رياح وسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى توقف بعض رحلات الطيران الداخلية والقطارات.

ولم ترد وقوع إصابات في منطقة طوكيو، التي تعرضت لأمطار غزيرة وهبوب رياح في منتصف النهار.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن إعصار «ميندول» كان بالقرب من إحدى جزر إيزو قبالة الساحل الجنوبي لطوكيو، يتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة حوالي 35 كيلومترا في الساعة ويحمل رياحا تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا في الساعة.

وتم تعليق بعض خدمات القطارات المحلية في تشيبا ومحافظات أخرى شرق طوكيو مؤقتا اليوم الجمعة، وجرى إلغاء العديد من الرحلات الجوية والعبارات التي تربط مطار هانيدا بطوكيو والجزر الخارجية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان المناطق المتضررة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية، وفقا لـ «أسوشيتد برس».

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