سكارليت جوهانسون تحصل على تعويض 40 مليون دولار بسبب فيلم «Black Widow»

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أقدمت الفنانة العالمية سكارليت جوهانسون والشركة العالمية لإنتاج الأفلام ديزني Disney بتسوية دعوى قضائية أقامتها الممثلة ضد الشركة تحت دعوى أنها انتهكت عقدها بإطلاق فيلم «Black Widow» على خدمة البث الخاصة بالشركة على الرغم من وعدها بـ «إطلاق سينمائي كبير».وفقا لصحيفة هوليوود ريبورتر وفوربس.



وأفادت جوهانسون أنها «سعيدة» بأن «الخلافات مع ديزني» قد «تم حلها» وتتطلع إلى «مواصلة تعاوننا في السنوات القادمة»، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، لكن التعويضات تجاوزت 40 مليون دولار، وفقا لموقع ديدلاين.

وكانت جوهانسون قد طالبت في دعواها بمبلغ 80 مليون دولار تعويض بالإضافة إلى أجرها عن الفيلم البالغ 20 مليون دولار من ديزني قبل رفع الدعوى.

وأوضح رئيس المحتوى في شركة ستوديوهات ديزني، آلان بيرجمان، أنه سعيد لأنهم توصلوا «إلى اتفاق متبادل» مع جوهانسون و«نتطلع إلى العمل معًا» في مشاريع مستقبلية مثل فيلم «Tower of Terror».

يذكر أن سكارليت جوهانسون رفعت الدعوى القضائية ضد ديزني في يوليو الماضي، مدعية أن الشركة حولت الجماهير عن دور السينما إلى خدمة البث المباشر، مما أضر بأجرها الذي كان يعتمد جزئيًا على مبيعات التذاكر. وأفادت ديزني أن الممثلة حصلت بالفعل على 20 مليون دولار مقابل دورها في الفيلم ويمكن أن تحصل على المزيد من الأموال من + Disney.

وسلطت الدعوى القضائية الضوء على الاستياء في القطاع السينمائي، حيث قررت الاستوديوهات إطلاق الأفلام على خدمات البث في ظل الإغلاق العام الناجم عن جائحة كورونا. وحقق فيلم Black Widow نحو 379 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي حتى الآن. وأعلنت شركة ديزني أيضًا أن الفيلم حقق 60 مليون دولار من المشتريات من خلال الاشتراكات بميزة «Premier Access» على خدمة البث +Disney.