الكشف على 1042 مواطن خلال القافلة الطبية بالنواصرية في دمياط

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، إذ تم تنفيذ قافلة بقرية النواصرية التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٤٢ مواطن، حيث تم تحويل ١٩حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة أخرى فضلاً عن إجراء٦٤٣ تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد ٢٥حالة والسونار لعدد ١١ حالة.