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محافظ دمياط: إزالة ١٢ حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور ضمن الموجة الـ١٨

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محافظ دمياط: إزالة ١٢ حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور ضمن الموجة الـ١٨ محافظ دمياط: إزالة ١٢ حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور ضمن الموجة الـ١٨

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أعلنت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الحملات التى شنتها الأجهزة المعنية قد تمكنت من إزالة ١٢ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمركز فارسكور وذلك على مساحة ٣٢٣ م٢.

وأشارت المحافظ إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أى تعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين واستمرار الحملات لاستعادة أملاك الدولة كاملة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة .

ولفتت محافظ دمياط إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة التى تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل ١٨٠ حالة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ٢٢٤٥١م٢.

المصرى اليوم

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