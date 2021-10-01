أجانب الأهلى يغادرون للانضمام إلى منتخبات بلادهم

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غادر ثلاثى الأهلى على معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسون، للانضمام الى معسكرات منتخباتهم للمشاركة فى مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال، وعقب إنتهاء الأجندة الدولية سيتوجه معلول وديانج إلي النيجر للانضمام الى الأهلى لضيق الوقت وذلك استعداداً لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقررة يوم 16 أكتوبر الجارى .

فى شأن أخرأكد عمار حمدى لاعب الأهلى أن لم يعترض على عدم المشاركة فى المباريات وذلك بعد عودتة عقب إنتهاء فترة أعارتة للاتحاد السكندرى.

وأضاف حمدي، عبر حساباته بمواقع التواصل، أن مايتردد خلال الفترة الماضية من اعتراضه على عدم مشاركته واشتراطه المشاركة لا أساس له من الصحة.

وشدد لاعب الأهلي، على أنه يجتهد وتحت أمر النادي في أي وقت ولايمكن أن أضع شروطًا لأنني من ابناء النادي وقبل ما أكون لاعبًا فأنا أشجع الأهلي من صغري وأحبه جدًا.