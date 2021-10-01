محافظ شمال سيناء يشهد تشغيل سوق الجملة الجديد بالعريش

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شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات بداية تشغيل سوق الجملة الجديد بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء ، ويعد نقله نوعية في المحافظة، حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز ، وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق مبلغ نحو 700 مليار جنيها خلال الفترة الماضية في سيناء لاقامة المشروعات الخدمية ومرافق البنية التحتية لخدمة المواطنين ودعم مجالات التنمية والتعمير من كبارى وأنفاق وطرق وخطوط ومحطات كهرباء ومحطات وخطوط مياه وصرف صحى وغيرها .

وأضاف المحافظ أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى : " العريش / القنطرة " .

وأشار المحافظ إلى إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام طبقًا لأحدث الأنظمة المرورية .

ويضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن ، أسماك ، لحوم ، خضروات ، وفاكهة ) ، مجمع مطاعم وكافتيريات ، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية .. إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها : مكتب شهر عقارى ، مكتب تأمينات ، مكتب تموين ، مبنى خدمات إدارى ، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق ، بوابة رئيسية وأخرى فرعية ، ساحتى انتظار للسيارات ، وأسوار خارجية .

وبدوره، أكد محمد عيد المدير التنفيذى للسوق أنه تم انشاء السوق بتكلفة 180 مليون جنيها .. حيث شملت التكلفة : المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول وغرفة موزع الكهرباء والمداخل الاليكترونية وشبكة تغذية الكهرباء والصرف الصحى والطرق الداخلية والخارجية حول المشروع ، ومصنع الثلج لخدمة السوق .

وكانت محافظة شمال سيناء قد بدأت احتفالاتها بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بافتتاح مسجد الإسراء بالعريش بعد إحلاله وتجديده وتطويره بالجهود الذاتية بقيمة 3 ملايين جنيه.