محافظ دمياط تشدد على تكثيف الحملات على المطاعم والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية

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شددت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق.

نفذت الوحدات المحلية حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال وكذا الالتزام بإرتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين وغلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.