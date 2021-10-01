بيراميدز يحسم التعاقد مع صفقة سوبر

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نجح مسؤولو نادي بيراميدز، في حسم التعاقد مع المغربي وليد الكارتي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «البطولة» المغربي، أن مسؤولي نادي بيراميدز، حسموا اليوم الجمعة، صفقة وليد الكرتي، قادما من فريق الوداد الرياضي، مضيفة أن اللاعب سيطير إلى مصر خلال الساعات المقبلة، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف بيراميدز، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مساء اليوم.

وأضاف أن رفع بيراميدز من القيمة المالية للعرض المقدم لإدارة الوداد، هو من كان حاسما في انتقال اللاعب إلى الدوري المصري، من بوابة بيراميدز.

يذكر أن الكرتي، لعب لصفوف الوداد، لمدة ثماني سنوات، قادما من أولمبيك خريبكة، حيث توج رفقة الفريق الأحمر بلقب البطولة الاحترافية 4 مرات، ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى السوبر الأفريقي.

ودعم بيراميدز صفوفه حتى الان بالتعاقد مع كل من عبدالله مجدي وهشام محمد، لاعبا نادي مصر المقاصة، التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الاسماعيلي، حسين السيد، ظهير ايسر طلائع الجيش.