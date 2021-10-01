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الأهلي يراقب لاعب تونسي لضمه خلال الإنتقالات الشتوية

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الأهلي يراقب لاعب تونسي لضمه خلال الإنتقالات الشتوية الأهلي يراقب لاعب تونسي لضمه خلال الإنتقالات الشتوية

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دخل محمد بن رمضان، لاعب فريق الترجي التونسي، فى دائرة اهتمام النادى الأهلى للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية على أن يقوم الجهاز الفنى بمتابعة اللاعب خلال الفترة المقبلة، قبل منح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع ناديه.

وتلقى الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى تسجيلات للمباريات التى شارك فيها اللاعب التونسى مؤخرا لمشاهدتها وأبدى إعجابة بقدرات اللاعب وطلب استمرار متابعة اللاعب حتى فترة الانتقالات الشتوية قبل الدخول فى مفاوضات للتعاقد معه .

من ناحية أخرى ، يستأنف الاهلى تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.
وفاز الأهلي مؤخرا على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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