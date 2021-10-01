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يعتقد حارس مرمى ليفربول الإنجليزي السابق بيبي رينا أن هدف نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في اللحظات الأخيرة ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء كان يجب إلغاؤه بداعي التسلل.

وأحرز صاروخ ماديرا صاحب الـ 36 عامًا، هدف الفوز في الوقت القاتل عند حدود الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بتفوق مثير لأصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

واعتبر حكم الفيديو أن خيسي لينجارد لم يتدخل مع الحارس جيرونيمو رولي. ومع ذلك، يعتقد بيبي رينا أنه كان يجب إلغاء الهدف بسبب وقوف لينجارد في التسلل.

قال رينا الذي يلعب في صفوف لاتسيو الإيطالي حاليًا في تصريحات إعلامية: «أعتقد بأن الحكم كان يجب أن يلغي الهدف بداعي التسلل على لينجارد، بصفتي حارس مرمى، أؤكد لك أن اللاعب الموجود على الأرض أمامك يؤثر في عملية الإيقاف دون أدنى شك».

واعتمد مانشستر يونايتد بشكل كبير على قدرات كريستيانو رونالدو في تسجيل الأهداف منذ عودة المهاجم البرتغالي للنادي في الصيف. سجل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات خمسة أهداف خلال 5 مباريات مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد فياريال عند نقطة وحيدة، متذيلا جدول الترتيب.