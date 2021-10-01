رضا عبدالعال. يتحدث عن بحثه عن الترند دائما

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أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أنه لا يبحث عن التريند كما يردد البعض وكل تصريحاته هدفها الرئيسي مصلحة الكرة المصرية.

وقال عبد العال إن الأشخاص القريبين إليه يدركون جيداً أنه لا يصطنع هذه التصريحات ويستهدف فقط مصلحة الكرة المصرية.

وأشار إلى أن البعض يحكم عليه من واقع هبوط فريق طنطا لدوري القسم الثالث موضحاً أنه برئ من هذا الأمر لأنه واجه ظروفاً صعبة سواء مشاكل مالية أو تحكيم أو غيرها من الأزمات.

وأوضح أنه رغم كل ذلك كافح وظل يحاول حصد النقاط ورحل قبل الهبوط بفترة طويلة مؤكداً أن دوري القسم الثاني ملئ بالمواهب ولكنه صعب للغاية بالمقارنة بالدوري الممتاز.