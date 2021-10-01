أخبار عاجلة

استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل -
كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي -
«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير -
مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب -
لاعب الأهلي : كيروش يتسم بالعناد مع اللاعبين -
التنزاني عبدالرزاق جرنة يفوز بجائرة نوبل للأدب -
«ديوك الحاج نعمان» عرض أول على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا -
السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رضا عبدالعال. يتحدث عن بحثه عن الترند دائما

Print
رضا عبدالعال. يتحدث عن بحثه عن الترند دائما رضا عبدالعال. يتحدث عن بحثه عن الترند دائما

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أنه لا يبحث عن التريند كما يردد البعض وكل تصريحاته هدفها الرئيسي مصلحة الكرة المصرية.
وقال عبد العال إن الأشخاص القريبين إليه يدركون جيداً أنه لا يصطنع هذه التصريحات ويستهدف فقط مصلحة الكرة المصرية.
وأشار إلى أن البعض يحكم عليه من واقع هبوط فريق طنطا لدوري القسم الثالث موضحاً أنه برئ من هذا الأمر لأنه واجه ظروفاً صعبة سواء مشاكل مالية أو تحكيم أو غيرها من الأزمات.
وأوضح أنه رغم كل ذلك كافح وظل يحاول حصد النقاط ورحل قبل الهبوط بفترة طويلة مؤكداً أن دوري القسم الثاني ملئ بالمواهب ولكنه صعب للغاية بالمقارنة بالدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل

استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل

كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي

كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب