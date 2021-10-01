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استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:17 مساءً
كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
لاعب الأهلي : كيروش يتسم بالعناد مع اللاعبين
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
التنزاني عبدالرزاق جرنة يفوز بجائرة نوبل للأدب
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
«ديوك الحاج نعمان» عرض أول على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:16 مساءً
السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
عبدالله العثيم يحتفي بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
عمرك تخيلت مصورة كفيفة؟!.. بنت إسكندرية قررت تدخل التحدي وتبقى أول مصورة كفيفة في العالم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 01 أكتوبر 2021 03:58 مساءً
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