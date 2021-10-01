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على مدار الأعوام الماضية، ارتبطت القلوب والأذهان بشراء الحلوى مع اقتراب المولد النبوى الشريف، وتتهاداها الأسر مع بعضها احتفاءً بالمناسبة الدينية، وتتنافس محال الحلويات في إنتاج أنواع جديدة لجذب الزبائن، إلا أنه يظل «الملبن» و«السمسمية» و«الحمصية» تتربع على قائمة الحلويات التي يحرص المستهلك على شرائها، وتتزين المحال قبل بدء الموسم بشهر كامل وتعرض العرائس بألوانها المبهجة وأحجامها المختلفة.

«المصرى اليوم» رصدت أسعار حلويات المولد من داخل مجموعة من المحلات، داخل أحد المحال بمنطقة التجمع علبة مزخرفة بالنقش الاسلامى تتوسطها عروسة مصنوعة من الحلوى تتقدمها سبحة زرقاء اللون ويحيطها تشكيلة من حلوى مولد النبى يصل ثمن العلبة داخل أحد المحال 2200 جنيه، فيما انخفض سعرها إلى 1200 جنيه في أحد المحال المشهورة بوسط البلد، وتتراوح سعر العلبة في المحال الأخرى ما بين 600 و300 جنيه حسب الوزن والجودة .

وتتنافس المحال على طريقة عرض صور علب المولد النبوى عبر صفحاتها على «الفيس بوك» ونشر أسعارها، إلا أن تزامن الاحتفال بالمولد النبوى مع موسم الدراسة تسبب في حالة من العزوف على شراء حلوى المولد النبوى، وداخل أحد محلات عُرض صندوق خشبى يحتوى على «حلاوة المولد» مكتوب عليها سعر 2200 جنيه و1400، سخر سامح على، من ارتفاع الأسعار وتساءل: «طيب واللى عاوز يشترى الحلاوة من غير العلبة يبقى السعر بكام؟»، وتابع: «الأسعار بتزيد كل يوم من غير رقابة وكل سنة بنلاقى زيادة في السعر ومرتباتنا زى ما هي، أشرى لبس المدرسة وأدفع المصاريف ولا أشترى الحلاوة، بالتأكيد دفع مصاريف أهم لأنه في أولويات، ياريت يكون فيه رقابة حقيقية على الأسعار، إحنا بقينا عايشين في غابة الكل عاوز يسرق التانى».

وقال محمد منصور، مواطن: «ارتفاع أسعار حلويات المولد تعدى 50%، ومش عارف نلاقيها منين ولا منين كل حاجة غليت، زمان الكل كان بيشترى الحلاوة حتى الفقير لكن دلوقتى بالأسعار دى مش هنقدر نشترى حاجة، وعشان ولادى ممكن أشترى بالقطعة لأنى مقدرش أشترى علبة كاملة».

ربما استحق لقب «شيخ صنايعية الحلاوة» عن استحقاق، ولم يمنع محمد الشناوى سنوات عمره التي تجاوزت الخمسين التوقف عن عمله، فهو يرى أنه أكل عيشه الذي يستحق التعب من أجله، لم يخطئ خلالها في ضبط مذاق السكر لجميع أشكال حلويات مولد النبى، إلا أنه أشار إلى أنه لم يشهد مثل هذه الأيام صعوبة على مهنته التي لا يعرف غيرها، قائلا: «طنطا أم الحلاوة، والناس بتيجى لها من قبلى وبحرى عشان ضامنة إنها هتاكل حلاوة نضيفة وتمنها معقول، وكانوا بيحملوا حلاوة لهم ولأولادهم عشان المواسم، وده موسم بنستناه مرة واحدة من السنة للسنة، لكن السنة دى حالنا واقف وحركة البيع واقفة مافيش بيع ولا شراء».

ووصل سعر كيلو السوداني المغلف إلى 50 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر حلاوة المولد من السوداني السايب إلى 40 جنيهًا، أما عن سعر حلويات المولد من السمسمية والسودانية والحمصية فهي تبدأ من 45 جنيه للكيلو.

وحول سبب ارتفاع أسعار بعض حلويات المولد، أرجع محمود رأفت، أحد البائعين، السبب إلى ارتفاع سعر المكسرات خاصة البندق والفستق وعين الجمل المستوردين من الخارج .

وفى محاولة لجذب الزبائن لشراء حلوى المولد النبوى، عرضت بعض المحال بيع الحلوى بالقطعة، ووصل سعر لفة 3 قرص مشكل بـ 30 جنيه، سعر 2 قرص حمصية بـ 20 جنيه، سعر قرص حمص مسكر بـ 15 جنيه، قرص علف لوز صغير بـ 30 جنيه، قرص علف لوز كبير بـ 55 جنيه، قرص لوزية بـ 45 جنيه، قرص بندقية بـ 45 جنيه، قرص كاجو بـ 60 جنيه، قرص فسدقية بـ 60 جنيه .

سعر طبق جيلي فواكة بـ 10 جنيه طبق مشمشية جوز هند بـ 26 جنيه، طبق مشمشية جوز هند فسدق بـ 33 جنيه، طبق ملبن حبل عين جمل صغير بـ 32 جنيه، طبق ملبن حبل عين جمل كبير بـ 64 جنيه، طبق ملبن بندق صغير بـ 30 جنيه، سعر طبق ملبن بندق كبير بـ 60 جنيه، سعر طبق ملبن فسدق صغير بـ 40 جنيه، طبق ملبن فسدق كبير بـ 80 جنيه.