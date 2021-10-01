3 عروض مسرحية وجلستان فكريتان ضمن فعاليات اليوم الرابع من القومي للمسرح

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يشهد اليوم الرابع من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 14، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، جلستين ضمن المحور الفكري، و3 عروض مسرحية.

وبدأت أولى فعاليات اليوم بإقامة الجلسة الأولى وتتضمن محورين الأولى «مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف» وتتحدث فيها الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، والثانية بعنوان «الكاتب المسرحي في تسعينيات القرن الماضي بين الإبداع والابتداع» ونتحدث فيها الناقدة عبلة الروينى، والمخرجة عبير على.

وتقام الجلسة الثانية، وتتضمن محور واحد تحت عنوان «الكتابة المسرحية في الألفية الثالثة» ويتحدث خلالها الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والناقد جرجس شكرى.

ولليوم الثالث على التوالي تستمر فعاليات ورشة التمثيل الذي يقدمه الفنان القدير أحمد مختار، وورشة الإخراج الذي يقدمها المخرج المسرحي الكبير عصام السيد.

وعلى مسرح السلام يعرض في السادسة مساء، العرض المسرحى «دوجز» إنتاج مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، تأليف محمود جمال الحدينى وإخراج كمال عطية، وعلى مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة يقدم العرض المسرحى «قابل للكسر» إنتاج كلية التجارة بجامعة القاهرة، إخراج لبيب عزت، وعلى مسرح المركز الثقافى بالجيزة، كما يقدم العرض المسرحى «الظل» إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إخراج سامح الحضرى.