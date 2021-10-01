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تايوان تحذر 25 طائرة صينية دخلت مجال دفاعها الجوي

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تايوان تحذر 25 طائرة صينية دخلت مجال دفاعها الجوي تايوان تحذر 25 طائرة صينية دخلت مجال دفاعها الجوي

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، إن القوات الجوية التايوانية وجهت، اليوم الجمعة، تحذيرا إلى 25 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي.

وكانت الصين أرسلت 19 طائرة حربية باتجاه تايوان يوم 23 سبتمبر الماضي، بعدما أعلنت الجزيرة عزمها الانضمام إلى اتفاقية تجارية في المحيط الهادئ تضم 11 دولة، تقدمت الصين بطلب للانضمام إليها.

وأرسل الجيش الصيني 18 طائرة باتجاه جزيرة تايوان العام الماضي عندما زار دبلوماسي أمريكي بارز الجزيرة، والتقى كبار المسؤولين الحكوميين.

وأرسلت الصين أيضا 28 طائرة حربية في يونيو الماضي بعد أن أصدر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بيانا يدعو إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بمضيق تايوان، وفقا لـ «رويترز».

المصرى اليوم

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