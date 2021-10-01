الرئيس الفرنسي السابق يقضي السجن لمدة عام في أرقى أحياء باريس

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يقضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، السجن عاما واحدا في منزله الواقع في أغلى أحياء باريس، وفقا لما نشرته وسائل إعلام ووفق مقاطع فيديو تكشف بدء سريان عقوبته.

ويظهر في مقاطع الفيديو انتشار لعناصر الشرطة قرب المنزل حيث يقضي الرئيس السابق محكوميته، وسط حراسة مشددة.

وأصدرت محكمة في باريس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012.

وقال ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب صدور الحكم: «أطلب فقط أن يكون القانون المطبق عليّ مثل أي مواطن آخر، أناشد المحكمة تطبيق العدالة، وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته»، وفقا لـ «نوفوستي».