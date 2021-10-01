برنامج بدني مكثف لـعبدالرحمن مجدي بعد قرار فيفا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، وضع برنامج بدنى لعبد الرحمن مجدى لاعب الفريق فى المعسكر المغلق المقام حالياً بالإسكندرية.

يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعب للظهور فى مباريات الدراويش بداية من نوفمبر المقبل بعدما ‏تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا قال فيه إن عبد الرحمن مجدى دخل فى أزمة مع إحدى فتيات فندق إقامة بعثة المنتخب الأولمبي أثناء المشاركة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، وقامت بتحرير محضر ضده، وتم التحقيق معه بمعرفة الشرطة.