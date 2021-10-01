حبس فني صيانة استولى على 750 ألف جنيه بإيصالات مزورة في القليوبية

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قررت نيابة الأموال العامة في القليوبية، حبس فني بإحدى شركات ماكينات عد النقود 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إستيلائه على أموال من العملاء بزعم إجراء عمليات صيانة للماكينات وأنه مفوض من قبل الشركة بموجب مستندات مزورة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة فني صيانة بإحدى الشركات مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية استغل طبيعة عمله بالشركة كفني صيانة وعلمه بالشركات الخاصة التي تم توريد ماكينات لها وقام بإجراء الصيانة للعملاء خلسة دون علم مسئولي الشركة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تحصل منهم على مبالغ مالية بموجـب فواتير تحصيل مزورة نظير التعاقدات والصيانة الدورية وبدل الانتقالات وأتخذ من مسكنه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تزوير الفواتير والمحررات المنسوبة للشركة مقر عمله، ومهرها بأختام مقلدة لذات الجهة.

أضافت التحقيقات أن الشركة كلفت المتهم بالتوجه إلى عملائها لتجديد تعاقداتهم بشأن الصيانة السنوية للأجهزة المباعة لهم من الشركة، وزعم المتهم عـدم رغبـة العمـلاء في تجديد تلك التعـاقـدات السنوية حيث تمكن المتهم مـن خلال نشـاطه الإجرامى من الإستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى 750 ألـف جنيه من عملاء الشركة.

وبمواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي وأضاف بقيامه بتزوير المحررات والمستندات بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط بمسكنه.

وألقت أجهزة ألأمن القبض على المتهم بمقر الشركة وأرشد عن المحررات المزورة بمحل سكنه عبارة عن كمية كبيرة من فواتير تحصيل نقدية منسوبة للشركة خالية البيانات ومعدة للتزوير وتقارير صيانة وإصلاح وتشغيل مزورة بالكامل وعقود الصيانة ومقايسات أعمال وشهادات ضمان وأوراق إسترداد مصاريف انتقال وأوراق عليها إسم وشعار وبيانات الشركة خالية البيانات و4 أكلاشيهات بإسم الشركة ولاب توب وطابعة وبفحص جهاز اللاب توب تبين وجود صور من المستندات المضبوطة وبرنامج تعديل الصور.