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مياه القليوبية: 2898 غرفة لتصريف مياه الأمطار وتطهير شبكات الصرف استعدادا لفصل الشتاء

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مياه القليوبية: 2898 غرفة لتصريف مياه الأمطار وتطهير شبكات الصرف استعدادا لفصل الشتاء مياه القليوبية: 2898 غرفة لتصريف مياه الأمطار وتطهير شبكات الصرف استعدادا لفصل الشتاء

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية الانتهاء من إنشاء 2898 غرفة جديدة لتصريف مياه الأمطار بعددا من المناطق والطرق الرئيسية والمحاور والميادين العامة، من بينها طريق – إسكندرية الزراعي وأنفاق الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بالمدن وأنفاق الطريق الزراعي.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة وضعت عدداً من الإجراءات، بالتنسيق بين قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطواريء وفروع الشركة ومجالس المدن والأحياء، ومنها تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وتطهير شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة جاهزية وتحرك المعدات وفرق الطوارئ لرفع مياه الأمطار والسيول، وتدريب فرق الطواريء على مواجهة الأمطار والتخلص منها في وقت محدد وسريع، والاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على السيارات.

أضاف أن الاستعداد لموسم الامطار شمل ايضا تجهيز طلمبات خاصة لرفع مياه الأمطار من الأنفاق، وصيانة وتطهير محطات الرفع الرئيسية والفرعية لإستقبال مياه الأمطار، ومتابعة جاهزية المحطات والطلمبات والشبكات والشنانيش، ومتابعة صلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيلها وتشغيل السيارات، ومراجعة خطة إنتشار المعدات والتأكد من عملها وجاهزيتها للتعامل الفوري مع هطول الامطار.

وأكد «مجاهد» أنه تم رفع الطوارئ بين كافة فرق الطواريء وقطاعات الشركة لمواجهة الامطار في موسم الشتاء، عن طريق تجهيز 212 معدة متحركة للتدخل السريع، وتجهيز 74 طلمبة غاطسة يتم توزيعها على المناطق الساخنة وتجمع الامطار بالمدن، وتطهير شبكات الصرف بطول 2836 كيلو متر، ورفع كفاءة 22 محطة صرف صحي لسرعة استقبال مياه الأمطار، ووتطوير 174 محطة رفع صرف صحي، وتجهيز فرق طوارئ من 540 عاملا للتدخل السريع في رفع مياه الأمطار.

المصرى اليوم

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