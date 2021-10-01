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بعزف موسيقى «سلام الشهيد».. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية

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بعزف موسيقى «سلام الشهيد».. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية بعزف موسيقى «سلام الشهيد».. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية

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وضع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أ ح فهمي هيكل قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار. مهنئين الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكري، متمنين للشعب المصري أن ينعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

وعزفت الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد» في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)
بعزف موسيقى "سلام الشهيد" .. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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