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وزارة الرياضة: انطلقت مهرجان " شباب جامعات الجمهورية الجديدة "

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وزارة الرياضة: انطلقت مهرجان " شباب جامعات الجمهورية الجديدة " وزارة الرياضة: انطلقت مهرجان " شباب جامعات الجمهورية الجديدة "

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تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور عبد الرازق الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي ) بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ المهرجان الرياضي للاسر الطلابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ تحت شعار *( شباب جامعات الجمهورية الجديدة )* وذلك فى الفترة من ١ الى ٥ اكتوبر ٢٠٢١ الجاري بمشاركة ٢٧ جامعة باجمالي عدد ٧٢٩ طالب وطالبة بالاضافة الي هيئة الاشراف من الاسر الطلابية بالجامعات .

وتضم فعاليات المهرجان انشطة رياضية في العاب ( تنس الطاولة - كرة القدم للخماسي - كرة السرعة - مصارعة - لعبة الدارتس - قوة الذراعين ) بالاضافة الي أنشطة والعاب ترويحية للممارسة العامة لجميع طلاب الجامعات بالمهرجان .

ويهدف المهرجان إلى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة ، ورفع الكفاءة البدنية ، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي؛ لتخريج شباب قادر على تحمل المسئولية .

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وخلق جيل قادر علي التنمية .

المصرى اليوم

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