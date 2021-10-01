الشباب والرياضه تعلن انطلاق مهرجان رياضات التحمل

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انطلقت اليوم الجمعة بمحافظة البحر الأحمر للعام السابع على التوالي فاعليات مهرجان سوما باي لرياضات التحمل الذي تنظمه تراي فاكتوري بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحه والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة ١-٢ أكتوبر الجاري.

ينتمي المهرجان إلي فصيلة المهرجانات الرياضية الترفيهية، ويقام تحت إشراف الاتحاد المصري للخماسي الحديث ووزارة الشباب والرياضة بمشاركة ٣٠٠ متسابق ومتسابقة.

تشمل أنشطة المهرجان السباحة والدراجات والجري والليزر ليجمع رياضات متنوعة، ويتضمن المهرجان أربعة سباقات أساسية، وسباق للأطفال.

يأتي ذلك ضمن مجموعة الأنشطة والمهرجانات الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للسياحة المصرية من خلال الأحداث الرياضية المختلفة.