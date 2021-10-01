أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
"بالزراعة المائية".. اعمل صوبة فوق سطح بيتك واحصد خضارك وفاكهتك طول السنة -
تصوير جوي بظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية -
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات -
رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار -
عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني» -
وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية -
إقامة أكثر من 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

Print
نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، اليوم الجمعة، التصنيف الجديد للاعبين للشهر الجديد عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA.

ونجحت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج، في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب التصنيف العالمي للشهر الـ12 علي التوالي لتكمل عامًا كاملًا من السيطرة على القمة.

كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على وصافة جدول التصنيف، فيما تراجعت نور الطيب المعتزلة العام الماضي إلى المرتبة الخامسة.

وتراجعت هانيا الحمامي مركزًا واحدًا لتتواجد في المرتبة السادسة، كما واصلت سلمى هاني حفاظها على التصنيف التاسع، بينما تواجدت روان العربي في المركز العاشر.

وتواجدت نادين شاهين في المرتبة الرابعة عشر ويثرب عادل في المركز السادس عشر لجدول الترتيب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل

استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل

كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي

كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب