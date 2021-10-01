نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، اليوم الجمعة، التصنيف الجديد للاعبين للشهر الجديد عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA.

ونجحت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج، في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب التصنيف العالمي للشهر الـ12 علي التوالي لتكمل عامًا كاملًا من السيطرة على القمة.

كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على وصافة جدول التصنيف، فيما تراجعت نور الطيب المعتزلة العام الماضي إلى المرتبة الخامسة.

وتراجعت هانيا الحمامي مركزًا واحدًا لتتواجد في المرتبة السادسة، كما واصلت سلمى هاني حفاظها على التصنيف التاسع، بينما تواجدت روان العربي في المركز العاشر.

وتواجدت نادين شاهين في المرتبة الرابعة عشر ويثرب عادل في المركز السادس عشر لجدول الترتيب.