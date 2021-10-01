إعلان قائمة المقبولين ضمن التصفية الأولى لورشة الحكي بـ«الطليعة»

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قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة أعلنت عن قائمة المقبولين ضمن التصفية الأولى لورشة الحكي التي تقيمها الفرقة، من تدريب وإشراف الفنان والحكاء محمد عبدالفتاح «كالابالا»، وذلك ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، حيث تضم التصفية الأولى ٧٢ متدرب، ومن المقرر أن تكون التصفية النهائية للورشة خلال أسبوع من بداية الورشة، والتي من المقرر بدء تدريباتها الاسبوع المقبل حيث تقدم الورشة بالمجان ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة.

جدير بالذكر أن اختبارات الورشة تقدم لها ١٧٣ متقدم، وقام بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة وهم الفنان محمد عبدالفتاح، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي، والمخرج عادل حسان.

جدير بالذكر أن الورشة يستمر التدريب بها لثلاثة أشهر، يرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد وبالأخص منطقة العتبة بالقاهرة، وما يحيط بها من عمارة وفنون وشخصيات، من خلال تدريبات على فنون الآداء بشكل عام وفن الحكي بشكل خاص، وتتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة

. يذكر أن مشروع نادي مسرح الطليعة يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، واكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها، واستقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه، وبرامج تدريبية ينفذها «ستوديو الطليعة».