أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
"بالزراعة المائية".. اعمل صوبة فوق سطح بيتك واحصد خضارك وفاكهتك طول السنة -
تصوير جوي بظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية -
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات -
رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار -
عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني» -
وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية -
إقامة أكثر من 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بيراميدز يسافر ١٣ اكتوبر إلي تنزانيا

Print
بيراميدز يسافر ١٣ اكتوبر إلي تنزانيا بيراميدز يسافر ١٣ اكتوبر إلي تنزانيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لموعد مباراة ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية أمام فريق عزام التنزاني.

أوضح في تصريحاته للمركز الإعلامي أن الكاف حدد يوم ١٦ أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الذهاب التي ستقام على ملعب نادي عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، وهو من النجيل الصناعي، على أن تكون في الثالثة عصرا بتوقيت دار السلام، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

شدد المدير الفني على أنه حدد يوم ١٣ أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة على أن يؤدي الفريق تدريبين في دار السلام قبل ضربة البداية لمشوار الفريق في كأس الكونفدرالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل

استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل

كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي

كرم كردي: لن أخوض انتخابات النادي الأولمبي

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب

مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب