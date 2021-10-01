بيراميدز يسافر ١٣ اكتوبر إلي تنزانيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لموعد مباراة ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية أمام فريق عزام التنزاني.

أوضح في تصريحاته للمركز الإعلامي أن الكاف حدد يوم ١٦ أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الذهاب التي ستقام على ملعب نادي عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، وهو من النجيل الصناعي، على أن تكون في الثالثة عصرا بتوقيت دار السلام، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

شدد المدير الفني على أنه حدد يوم ١٣ أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة على أن يؤدي الفريق تدريبين في دار السلام قبل ضربة البداية لمشوار الفريق في كأس الكونفدرالية.