بعد البداية الكارثية.. 5 لاعبين يجب أن «يستهدفهم» برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية

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يعيش برشلونة بداية صعبة للموسم ويحتاج إلى تعزيزات بين صفوفه في يناير. قد لا يكون المدرب الهولندي رونالد كومان على رأس الإدارة الفنية فيه النادي حتى فترة الانتقالات الشتوية. لكن الرئيس خوان لابورتا بحاجة إلى الأموال من أجل الحصول على لاعبين جدد، لأن فريق برشلونة الحالي ليس جيدًا بما يكفي للفوز بالألقاب.

بالنظر إلى مشاكلهم المالية، قد لا تتمكن برشلونة من إنفاق مبالغ كبيرة. سيتعين عليهم استهداف اللاعبين على سبيل الإعارة أو بسعر مخفض من أجل عدم الوقوع في مشاكل مع نظام اللعب المالي النظيف.

ويُعاني برشلونة من نتائج كارثية سواء على الصعيد المحلي أو القاري، حيث خاض 6 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وسجل 11 هدفا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، ولم يختلف الحال كثيرًا، حيث خسر في الجولة الأولى على أرضه وسط جماهيره أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية خسر أمام بنفيكا بنفس النتيجة.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» خمسة لاعبين يجب أن يستهدفهم برشلونة في يناير:

5- لورينزو إنسيني

لورنزو إنسيني يقترب من نهاية عقده، لذلك يحتاج برشلونة إلى التحرك بسرعة. لم يتبق على نجم نابولي سوى أقل من عام على نهاية تعاقده، وسيكون توقيعًا مثاليًا لبلوجرانا.

يحتاج برشلونة إلى السرعة والخبرة في الهجوم، وسيوفرهما لورنزو إنسيني. أنسو فاتي وممفيس ديباي جيدان، لكنهما قد لا يكونان قادرين على تحمل عبء الهجوم بمفردهما.

يحتاج ثنائي برشلونة إلى المساعدة، ويمكن لورنزو إنسيني القيام بذلك. سيؤدي وصول إنسيني إلى تحرير ممفيس ديباي في الخط الأمامي. هذا من شأنه أن يجلس على مقاعد البدلاء لوك دي يونج، الذي لم يكن جيدًا في أي مركز لعب خلاله مع برشلونة.

وكان إنسيني قد صرح في وقت سابق: "أفكر فقط في اللعب والملعب. وكيلي يعتني بالقضايا الأخرى. أنا دائما أضع الفريق أمام نفسي. أنا أعمل بجد دائمًا، وأصل دائمًا بابتسامة. أنا لا أفكر في العقد. هناك وقت لمناقشة ذلك مع النادي. وكيل أعمالي سوف يعتني بها مع النادي. لا يزال أمامي سنة واحدة".

4- نيكلاس سولي

توقيع إريك جارسيا لم يكن فعالا كما أراد برشلونة. لذلك هم بحاجة إلى التعاقد مع مدافع في يناير. يتجه نيكلاس سولي نحو نهاية عقده، ويمكن أن يكون متاحًا بسعر مخفض.

لا يسمح باير ميونخ عادةً للاعبيها بالرحيل مجانًا. ومع ذلك، فإن سولي ليس قريبًا من تجديد تعاقده مع ناديها لبافاري، لذلك يحتاج برشلونة إلى الاستفادة من ذلك.

سيجلب توقيع سولي الإضافة المُنتظرة للفريق الكاتلوني في خط الدفاع، ويساعد أيضًا إريك جارسيا تعويض الرحيل المتوقع للنجم جيرارد بيكيه الذي قد يُغادر في نهاية الموسم.

3- ماتياس جينتر

قد يستهدف برشلونة أيضًا ماتياس جينتر، مدافع ألماني آخر سينتهي عقده قريبًا. يتمتع نجم بوروسيا مونشنغلادباخ، بأنه يُمكنه اللعب في مراكز مُختلفة في الخط الخلفي.

ماتياس جينتر في المرحلة الأخيرة من عقده، ولم يوافق على صفقة جديدة مع ناديه الحالي. يبلغ من العمر 27 عامًا فقط، وقد يكون اللاعب الذي سيغير الأمور لصالح برشلونة هذا الموسم.

تم ربط إنتر ميلان وبايرن ميونيخ وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بانتقال لماتياس جينتر الصيف المقبل. مع سعي الأندية المذكورة أعلاه لاقتناص جينتر في صفقة انتقال مجانية، يحتاج برشلونة إلى الانقضاض عليه في يناير والحصول عليه بسعر مخفض.

2- جيريمي بوجا

خريج أكاديمية تشيلسي، جيريمي بوجا، يُقدم مستويات جيدة للغاية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. لقد كان هدفًا للعديد من الأندية في فرنسا وإنجلترا، بما في ذلك تشيلسي. ومع ذلك، لم ينجح أحد في الاتفاق مع ساسولو من أجل الحصول على خدماته.

أشارت التقارير في الصيف إلى أن ساسولو كان يبحث عن 20 مليون يورو فقط للتخلي عن مهاجمهم. هذا شيء يجب على برشلونة إدارته بسهولة، ومع انتهاء عقده قريبًا، قد يكون لبرشلونة اليد العليا، ويمكن أن يخفض سعره بشكل كبير.

يحتاج البلوجرانا إلى لاعب مثل بوجا لمساعدة أنسو فاتي، بالنظر إلى تاريخ إصابة عثمان ديمبيلي، سيكون من المثالي بالنسبة لهم التوقيع مع لاعب تشيلسي السابق كبديل لـ ديمبيلي.

تشير التقارير إلى أن وست هام وإيفرتون وكريستال بالاس يرغبون التوقيع مع بوجا، في حين أن هناك اهتمامًا من نابولي وأتالانتا وليون أيضًا.

1- أندريا بيلوتي

برشلونة ارتكب ثلاثة أخطاء كبيرة العام الماضي. وهذا يعني التخلي عن أفضل ثلاثة هدافين - نيمار ولويس سواريز وليونيل ميسي. هم الآن يعانون مع لاعبين يفتقرون إلى نفس القدرة على إنهاء الهجمات مثل الثلاثي.

لوك دي يونج ليس قريبًا من المستوى الذي يطلبه برشلونة من قلب الهجوم. لذا فإن التعاقد مع مهاجم آخر سيكون أفضل شيء يمكن القيام به. أندريا بيلوتي حل جيد على المدى القصير، حيث سيبحث عن ناد جديد الصيف المقبل.

نجم تورينو هدف لليوفنتوس وإنتر ميلان والأندية الإيطالية الأخرى، حيث لا يزال يقدم الكثير في الهجوم. يحتاج برشلونة إلى تقديم عرض له، حيث يحتاجون إلى لاعب مثله في فريقهم المتعثر.