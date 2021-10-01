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السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
عبدالله العثيم يحتفي بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:08 مساءً
"بالزراعة المائية".. اعمل صوبة فوق سطح بيتك واحصد خضارك وفاكهتك طول السنة
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:07 مساءً
تصوير جوي بظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:03 مساءً
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:02 مساءً
رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:02 مساءً
عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني»
-
الخميس 07 أكتوبر 2021 02:02 مساءً
وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:02 مساءً
إقامة أكثر من 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية
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الخميس 07 أكتوبر 2021 02:02 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
انطلاق "إكسبو 2020 دبي" بمراسم افتتاح باذخة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 01 أكتوبر 2021 03:12 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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