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موعد مباراة وليبيا في تصفيات 2022 بعد التعديل الأخير لوقت اللقاء

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موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعديل الأخير لوقت اللقاء موعد مباراة وليبيا في تصفيات 2022 بعد التعديل الأخير لوقت اللقاء

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منتخب ليبيا تصدر المجموعة السادسة المتواجد بها المصري الأول، بعدما حقق فوزا غاليا وهاما على نظيره الأنجولي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء 7- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة قطر 2022.

ليبيا تتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، ومنتخب في الوصافة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، الأول أمام أنجولا بهدف دون رد، والثاني بتعادل إيجابي 1/1 أمام الجابون التي أنهت مشوار حسام البدري مع المنتخب الوطني الأول، وجعلت أحمد مجاهد يقرر إقالته مع جهازه بالكامل سواء الإداري أو الفني. وجاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أما المنتخب الأنجولي فجاء متذيلا المجموعة السادسة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الثالثة اضغط هنا

المصرى اليوم

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