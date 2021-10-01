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«أطباء الأسنان»: «هي» تشارك في اليوم العالمي للقلب تحت شعار «نبضك حياة»

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«أطباء الأسنان»: «هي» تشارك في اليوم العالمي للقلب تحت شعار «نبضك حياة» «أطباء الأسنان»: «هي» تشارك في اليوم العالمي للقلب تحت شعار «نبضك حياة»

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن مشاركتها في فعالية اليوم العالمي للقلب تحت شعار «نبضك حياة»، صباح اليوم، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة معتصم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقررة لجنة «هي» بالنقابة، والدكتورة نشوى جمال، عضو مجلس النقابة العامة، وعضو اللجنة، وعدد من طبيبات الأسنان.

وقالت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الفعالية بدأت بماراثون خيري دعماً لمرضى القلب، واختتمت بجولة نيلية، وأن الفعالية من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة للصحة والتنمية، ومبادرة «انتي الأهم» وبشراكة من لجنة «هي» بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، وبحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة.

وأكدت «معتصم»، على حرص النقابة على المشاركة المجتمعية، ودعم تواجد أعضاء اللجنة في كافة الفعاليات، والأنشطة التي من شأنها ترسيخ دور المرأة، ومؤازرة كافة فئات المجتمع.

من جانبها أعربت «جمال»، عن سعادتها بالمشاركة في الحدث وسط عضوات لجنة هي، وتوجهت بالشكر لجميع المشاركات، والمشاركين على تمثيلهم المشرف لقطاع طب الأسنان.

المصرى اليوم

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