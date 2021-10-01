مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود الريدز

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه خلال لقاءا هاما ومرتقبا أمام مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني المخضرم، بيب جوارديولا ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإنجليزي 2021 – 2022 البريميرليج.

ينطلق اللقاء بين ليفربول الإنجليزي ومنافسه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال الأسبوع السابع عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة – السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات – دبي – أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الإنجليزي الأحد 3- 10 -2021

بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإنجليزي، حيث خصصت الشبكة القطرية 3 قنوات لإذاعة المباراة النارية في قمة الدوري الإنجليزي خلال الجولة السابعة بين ليفربول ومانشستر سيتي على أن تذاع على قنوات

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