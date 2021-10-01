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قرى «حياة كريمة» تحتفل بانتصارات أكتوبر بعروض مسرحية في 6 محافظات

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قرى «حياة كريمة» تحتفل بانتصارات أكتوبر بعروض مسرحية في 6 محافظات قرى «حياة كريمة» تحتفل بانتصارات أكتوبر بعروض مسرحية في 6 محافظات

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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنه ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يحتفي بيت المسرح مع الشعب المصري العظيم بانتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام من داخل محافظات المختلفة، حيث يقدم البيت الفني للمسرح وفي اطار الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال خلال شهر أكتوبر ٣ عروض ب ٦ محافظات وهم عروض «أمر تكليف» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظتي الغربية والشرقية بقرى زفتى والحسينية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وصحينا يا سينا«من إنتاج فرقة مسرح الساحة بمحافظة دمياط والغربية، و»عبور وإنتصار«من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بمحافظة الإسماعيلية والسويس، حيث تقدم جميع العروض بالمجان وذلك طبقا لخطة مشروع المواجهة والتجوال التي تنفذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

و أضاف «مختار» ان بيت المسرح يستمر في دوره التنويري من خلال تقديم عروض مسرحية تخاطب عقل الجمهور ووجدانه، وتطلعه على بطولات جيش مصر العظيم خاصة في تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر .

جدير بالذكر أن عرض «أمر تكليف» من إخراج باسم قناوي، يقدم بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية ابتداء من اليوم الجمعة ١ أكتوبر وحتى الأربعاء المقبل ٦ أكتوبر، ليقدم بعدها بمحافظة الشرقية من الخميس ٧ أكتوبر وحتى ١١ أكتوبر، بينما يقدم عرض «صحينا يا سينا» من إخراج عصام الشويخ ابتداء من الأحد ٣ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة دمياط وحتى ٨ أكتوبر، ليقدم بعد ذلك بمحافظة الغربية ابتداء من ٩ أكتوبر وحتى ١٣ أكتوبر، أما عرض «عبور وإنتصار» من إخراج محمد الخولي، فيقدم ابتداء من الثلاثاء ٥ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية وحتى ٩ أكتوبر، ليقدم بعدها على مسرح قصر ثقافة السويس ابتداء من ١٠ أكتوبر وحتى ١٢ أكتوبر .

المصرى اليوم

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