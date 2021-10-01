«الهجان» يتابع السيطرة على حريق بأشجار جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية (صور)

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السيطرة على الحريق الذي نشب في أماكن متفرقة في منطقة شجرية بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، بدون خسائر في الأرواح.

وقالت مصادر مطلعة إن الحريق وقع في أشجار وأسوار تابعة لوزارة الزراعة، بجزيرة الشعير، وتأثرت به مناطق الإنتاج الحيواني، والنباتات الطبية، وبساتين الجزيرة، مشيرة إلى تشكيل لجنة من الجهات المختصة لتحديد أسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالحريق، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية بالقناطر الخيرية وقليوب، بمساعدة سيارات تنمية المجتمع المحلي.

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

السيطرة حريق أشجار وزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية