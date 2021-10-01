تقل 220 سائحًا أجنبيًا.. سماء الأقصر تتزين بـ10 رحلات للبالون الطائر

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تزينت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، بعدد 10 رحلات بالون طائر على متنها 220 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 مترا فوق سطح الأرض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة قبل انطلاق الرحلات.

وقال مسؤول إحدى شركات البالون إن سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 10 رحلات بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر، موضحاً أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للإقلاع من غرب المدينة.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.