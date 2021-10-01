افتتاح مسجدين جديدين بالطود جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر عن افتتاح مسجدين جديدين من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها بمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر .

وأضاف أن المساجد التي تم افتتاحها مسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود وذلك بحضور المستشار الوزير مصطفى الهم محافظ الأقصر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب وائل زكريا الأمير والنائب محمد عطالله والنائب بهجت الصن ولفيف من القيادات الدينيه والتنفيذية والشعبية والأمنية وقد ارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية وكانت بعنوان «اعمال العقل في فهم النص الإمام ابوحنيفه نموذجا»، وقد بين فيها أن الإنسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى كرمه بالعقل وهذا العقل هو الذي به يستطيع الإنسان أن يزن الأمور بموازينها الدقيقه ولا بد للفقيه من ملكيه فكرية وعقلية حتى يستطيع أن يكون رأيه صحيحا وهذا ما يتميز به أمامنا ابوحنيفه رضى الله عنه .

كما تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود وذلك بحضور الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوه بالمديرية، وبحضور قيادات الدعوة بادارة اوقاف الطود وقد ألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال .