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"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

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"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات "الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات
أكدت على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بالمناطق

دعت الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (45) حالة مؤكدة وتعافي (48) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (210) حالات .

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(547179) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (536226) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8719) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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