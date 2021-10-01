"الصحة" تعلن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة بالمملكة

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت وزارة الصحة عن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة من مناطق المملكة.

وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فان النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.

وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فإن النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.

وطبقاً للجدول، فإن نسبة من حصلوا على جرعتين بمكة المكرمة 59.7%، وفي عسير 57.7، والقصيم 57.3%، وتبوك 55.5%، وجازان 55.5%، وحائل 53.1%، والحدود الشمالية 52،4%، والمدينة المنورة 52.0%، والجوف 51%، ونجران 50.8%.