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"الصحة" تعلن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة بالمملكة

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أعلنت وزارة الصحة عن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة من مناطق المملكة.
وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فان النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.

وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فإن النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.
وطبقاً للجدول، فإن نسبة من حصلوا على جرعتين بمكة المكرمة 59.7%، وفي عسير 57.7، والقصيم 57.3%، وتبوك 55.5%، وجازان 55.5%، وحائل 53.1%، والحدود الشمالية 52،4%، والمدينة المنورة 52.0%، والجوف 51%، ونجران 50.8%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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