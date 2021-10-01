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كلوب عن مواجهة السيتي: نواجه أفضل فريق في أوروبا

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كلوب عن مواجهة السيتي: نواجه أفضل فريق في أوروبا كلوب عن مواجهة السيتي: نواجه أفضل فريق في أوروبا

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على صعوبة المواجهة ضد مانشستر سيتي، وهي التي تجمع الفريقين بعد غد الأحد على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة: «مواجهة مانشستر سيتي اختبار كبير جدًا، إنهم فريق مذهل، خسروا من باريس وقالوا إنهم سيقومون بالرد لكن لا أعتقد أن عليهم ذلك بصراحة لأنهم قدموا أداء جيدا في باريس، فقط لم يستغلوا فُرصهم عكس باريس».

وتابع: «مانشستر سيتي بالنسبة لي أفضل فريق في أوروبا حاليا، الأسبوع الماضي فاز السيتي على تشيلسي وهم فريق جيد جدًا لكن السيتي كان أفضل، هذا ما سنواجهه، علينا التسجيل والدفاع ايضًا بأعلى مستوى».

المصرى اليوم

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