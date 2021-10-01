كومان: لا أعلم مستقبلي بعد مباراة أتلتيكو مدريد

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أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة أنه سئم من كثرة الحديث للدفاع عن نفسه بان الفريق في مرحلة تطور وذلك على خلفية سوء النتائج التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار المدير الفني الهولندي إلى انه لا يعلم حتى الآن مستقبله بعد مباراة أتلتيكو مدريد سواء بالرحيل او الاستمرار.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا السبت على ملعب على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخي بلانكوس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني 2021-2022.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "حتى الآن أنا مستمر مع الفريق، النادي لم يخبرني أي شيء حتى الآن،