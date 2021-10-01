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محافظ بني سويف يتابع عمل أوتوبيس وزارة الصحة ضمن حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»

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محافظ بني سويف يتابع عمل أوتوبيس وزارة الصحة ضمن حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن» محافظ بني سويف يتابع عمل أوتوبيس وزارة الصحة ضمن حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة (معاً نطمئن..سجل الآن)، حيث وصل اليوم وللمرة الثانية أوتوبيس وزارة الصحة لمتابعة سير الحملة بالمحافظة قادماً من محافظة المنيا، ليتمركز بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، وذلك في حضور ومتابعة وكيل مديرية الصحة الدكتور أحمد بغدادي، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، حيث يتابع فريق العمل الميداني التابع للوزارة سير الحملة التي تستهدف تشجيع وحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح كورونا، ضمن برنامجها الميداني بالمحافظات.

وبالتزامن مع ذلك؛ تابعت فرق التواصل المجتمعي من المحافظة- التابعة لمديرتي التضامن والشباب والرياضة- ممن تم تدربيهم للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، مزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكتروني لتلقى اللقاح، حيث تم تخصيص 7 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة لتلقى اللقاح منعا للتزاحم وهي (مركز شباب العبور بمدينة بني سويف، نادي بوش الرباضي، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب الفشن، مركز شباب مدينة اهناسيا، مركز شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي.

المصرى اليوم

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