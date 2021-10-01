«صحة القاهرة» تضبط 2.5 مليون قرص مهرب داخل مخزن يمتلكه طالب جامعي (صور)

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تمكنت الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، من ضبط مخزن غير مرخص يقوم بتوزيع الادوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، للصيدليات العامة والعيادات بجميع انحاء القاهرة، الداخلية.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، انه تم العثور على كمية هائلة من الادوية المهربة ومجهولة المصدر قدرت بحوالى ٢ مليون ونصف قرص دواء مهرب، مشيرة بأن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو ٢٠مليون جنيه، وتم ضبط الشخص صاحب المخزن ووجد أنه طالب جامعى.

وأضافت مدير الادارة العامة للصيدلة، أن صاحب المخزن يقوم بذلك من خلال شبكة من المناديب تقوم بالمرور على الصيدليات والعيادات تقوم بتوزيع قائمة بهذه الادوية، وقد تم تتبع هذه الشبكة من قبل مفتشى الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة حتى تم تحديد موقع المخزن.

من جانبه جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إن الادارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.

فيما قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، مشيرا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.

وقام بالمأمورية كلا من: الدكتورة سلمى الأنور نائب مدير ادارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، والدكتور محمد صلاح، والدكتور باسم محمد فوزى مفتشي الصيدلية، ومتابعة الدكتورة ايمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى، والعقيد عبدالعزيز الحامولى والمقدم مصطفى زايد من الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.