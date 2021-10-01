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وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يرحبان بالطلاب الوافدين (صور)

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وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يرحبان بالطلاب الوافدين (صور) وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يرحبان بالطلاب الوافدين (صور)

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رحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالطلاب الوافدين وعددهم 45 طالبًا من تسع دول عقب أدائهم جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيري، حيث أدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «إعمال العقل في فهم النص- الإمام أبوحنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا» .

وأعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الدورة التدريبية التي تعقدها لهم وزارة الأوقاف بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وما يصاحبها من زيارات ميدانية وبخاصة زيارتهم لميدان المساجد وأدائهم صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيري صاحب قصيدة البردة في مدح خير البرية (صلى الله عليه وسلم)، والتي لطالما استمتعوا بإنشادها وسعدوا اليوم بزيارة مسجد ومقام صاحبها.

كما أعرب الطلاب الوافدون عن شكرهم لكل ما تقدمه وزارة الأوقاف لهم من رعاية مادية وتثقيفية، وما تقيمه من معسكرات ورحلات ترفيهية للتعرف على معالم الحضارة المصرية، كما أثنوا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) .

وزير الأوقاف والطلاب الوافدين
وزير الأوقاف والطلاب الوافدين

المصرى اليوم

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