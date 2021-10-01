أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها -
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه -
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية -
"بالزراعة المائية".. اعمل صوبة فوق سطح بيتك واحصد خضارك وفاكهتك طول السنة -
تصوير جوي بظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية -
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات -
رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار -
عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني» -
وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية -
إقامة أكثر من 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ملتقى الحوار» ترحب بقرار النائب العام إنشاء نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

Print
«ملتقى الحوار» ترحب بقرار النائب العام إنشاء نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية «ملتقى الحوار» ترحب بقرار النائب العام إنشاء نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالقرار الصادر من السيد المستشار النائب العام بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» وذلك بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.

وأكدت المؤسسة أن القرار قضى بإنشاء نيابات جديدة سوف تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى، معتبرا أن القرار سيساهم في جهود التصدى لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن القرار الجديد يعد حلقة جديدة في سلسلة جهود المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر والتى بدأت منذ التصديق على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» ،
وبروتوكول باليرمو عام 2004«، وإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تتبع رئاسة مجلس الوزراء والتي تستهدف رؤية موحدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتنفيذ كافة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ( 2016 – 2021)، وكذلك خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية (2021 – 2023) .

وأوضحت أنه يشكل إضافة للشراكة التي تمت بين النائب العام المصري والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة سلسلة من التدريبات بأعضاء النيابة العامة في عام 2019، فضلا عن جهود الحكومة المصرية في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمبادرات مثل «مراكب النجاة» التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتوفير فرص لبدء مشروعات صغيرة. .

وطالبت المؤسسة بضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة الإتجار بالبشر وحشد الجهود من أجل مشاركة مؤسسات الدولة في مكافحة تلك الظاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية