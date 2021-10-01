«ملتقى الحوار» ترحب بقرار النائب العام إنشاء نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

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رحبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالقرار الصادر من السيد المستشار النائب العام بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» وذلك بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.

وأكدت المؤسسة أن القرار قضى بإنشاء نيابات جديدة سوف تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى، معتبرا أن القرار سيساهم في جهود التصدى لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن القرار الجديد يعد حلقة جديدة في سلسلة جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر والتى بدأت منذ التصديق على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» ،

وبروتوكول باليرمو عام 2004«، وإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تتبع رئاسة مجلس الوزراء والتي تستهدف رؤية موحدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتنفيذ كافة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ( 2016 – 2021)، وكذلك خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية (2021 – 2023) .

وأوضحت أنه يشكل إضافة للشراكة التي تمت بين النائب العام المصري والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة سلسلة من التدريبات بأعضاء النيابة العامة في عام 2019، فضلا عن جهود الحكومة المصرية في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمبادرات مثل «مراكب النجاة» التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتوفير فرص لبدء مشروعات صغيرة. .

وطالبت المؤسسة بضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة الإتجار بالبشر وحشد الجهود من أجل مشاركة مؤسسات الدولة في مكافحة تلك الظاهرة.