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محافظ الإسماعيلية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير بالوعات الصرف استعدادًا لموسم الشتاء

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محافظ الإسماعيلية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير بالوعات الصرف استعدادًا لموسم الشتاء محافظ الإسماعيلية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير بالوعات الصرف استعدادًا لموسم الشتاء

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محافظ الاسماعيلية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير بالوعات الصرف استعدادا لموسم الشتاء

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي شكل من أشكال تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أي موقف طارئ بشكل فورى وكذا المضى قدما في مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير مع الآخذ في الاعتبار تلافي أية ملاحظات عما حدث في الأعوام الماضية.

وفي هذا الصدد كثف حي ثان بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي، متابعة تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار إستعدادآ لموسم الشتاء، وخاصة بالميادين والمناطق الحيوية بنطاق الحي، لتجنب حدوث تجمعات مياه، حيث تم تطهير كافة بالوعات الصرف بنفق الممر، طريق الثلاثيني، وجاري استكمال العمل.

جاء ذلك استكمالا لتفعيل الخطة الاستراتيجية لمحافظة الاسماعيلية للتعامل مع أي شكل من أشكال الأزمات والطوارىء واستعدادا لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه السيول والأمطار٢٠٢١.

المصرى اليوم

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