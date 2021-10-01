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ضبط 12 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية كاكاو

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ضبط 12 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية كاكاو ضبط 12 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية كاكاو
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "حبوب كاكاو" واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمت بعد إخضاع إرسالية "الكاكاو" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل الإرسالية وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليهم.

وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي؛ حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7

مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة في إرسالية "كاكاو"، فيما تم خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، والعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني

1910zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.


الوطن السعودية

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